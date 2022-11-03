В Петербурге лже-сотрудники ЗСД обманывают автомобилистов

В Санкт-Петербурге мошенники стали отправлять пользователям ЗСД сообщения о недостаточном количестве средств для пополнения счета. Автомобилистам предлагают пополнить баланс по приложенной ссылке.

«Обращаем ваше внимание, что Оператор ЗСД не отправляет смс-сообщения со ссылками на оплату!», – подчеркнули в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», сотрудники которого выявили новый способ мошенничества.

Также отмечается, что злоумышленники присылают свои сообщения с номера 7572. При этом официальные сообщения пользователи ЗСД получают только с номеров 3116 и 7522 в том случае, если сами сделали запрос на получения определенной информации.

К ней относится код для активации анонимного транспондера, логин и пароль для мобильного приложения, код подтверждения при привязывании или изменение номера телефона к договору. Кроме того, водитель может узнать свой баланс через смс-запрос и получить информацию об ошибке автоплатежа.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что мошенники убедили 88-летнюю петербурженку отдать им более 1,5 млн рублей. Ей позвонила неизвестная и сказала, что внучка пенсионерки попала в ДТП. Она также потребовала передать ее сообщнику денежные средства для решения связанных с аварией вопросов.