В Петербурге СКА победил «Сочи» со счетом 5:2

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Сочи» в рамках КХЛ со счетом 5:2. Матч проходил 2 ноября в «Ледовом дворце».

Шайбы в ворота сочинцев забили игроки Андрей Педан, Степан Фальковский, Марат Хуснутдинов, Никита Гусев и Василий Глотов. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

В матче, прошедшем 2 ноября, впервые был допущен до игры в основном составе СКА 16-летний хоккеист Иван Демидов. Также в команду вернулся Никита Гусев, который днем раньше подписал контракт с армейцами до конца сезона.

Сделанные вернувшимся игроком гол и передача позволили ему Илью Ковальчука и занять место лучшего бомбардира СКА всех времен. В 320 сыгранных матчах Никита Гусев набрал 371 результативный балл.

Также в пресс-службе хоккейного клуба отметили, что после того, как счет сравнялся, петербургские игроки забили оставшиеся три гола за четыре с небольшим минуты.

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