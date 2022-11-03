В Госдуме предложили создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних

В Госдуме предложили создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних
Фото: unsplash

Комитет Государственной Думы по молодежной политике предложил создать в России федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних.

«Вместо предоставления документов в опеку мы планируем оставить уведомление опеки через госуслуги без каких-либо документов, за исключением детей-сирот», — объяснил глава комитета по молодежной политике Госдумы, член Общественной палаты Артем Метелев в разговоре с телеканалом 360.

По его словам, планируется убрать необходимость оплаты работодателем медицинских осмотров, а также сократить количество контрольно-надзорных мероприятий. По новому порядку они будут проходить только по уведомлению в случае заявительного характера.

Таким образом, за счет федеральной программы будут исключены многие преграды, которые встают перед семьей и работодателем при попытках трудоустроить несовершеннолетнего. При этом, как показали исследования комитета, около 70% старшеклассников хотели бы работать во время летних каникул.

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