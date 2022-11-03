«Теремок» потратит на улучшение производства в Петербурге 500 млн рублей

Группа компаний «Теремок» проводит модернизацию производства в Северной столице. Получив поддержку городского фонда развития промышленности, сеть быстрого питания вложила в проект около 500 млн рублей.

«В 2020 году мы заключили контракт на 25 лет на переоснащение здания (9 тыс. м.) под пищевое производство. Планируем инвестировать около 500 млн рублей. В 2023 году планируется завершить запуск этого производства», – рассказал генеральный директор компании Виталий Свидовский в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, правительство региона разработало программу кредитования, курируемую фондом развития промышленности. В «Теремке» рассчитывают получить около 200 млн рублей – эти средства пойдут на новое оборудование. По словам Виталия Свидовского, в настоящий момент группа компаний находится на этапе заявки. Процесс замедляют сложности, связанные с текущими событиями в России.

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