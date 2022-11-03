Вице-премьер РФ: железная дорога на Крымском мосту заработает в сентябре 2023 года

Второй железный путь через Крымский мост могут запустить к 15 сентября 2023 года. Такое заявление сделал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Росжелдор и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года», – сказал он в рамках совещания у президента России Владимира Путина, отметив, что в настоящий момент по первому пути железнодорожной части осуществляется реверсивное движение. Поезда движутся без задержек.

По его словам, также необходима замена двух пролетных строений. Также вице-премьер добавил, что работы могут завершиться в более краткие сроки.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что в Санкт-Петербурге подошел к концу ремонт Пулковского шоссе. Общая протяженность участка, на котором проводились работы, составил 5,85 километров. Учитывая востребованность автодороги, ремонт осуществлялся в часы наименьшей загруженности.