Росгвардейцы учат мобилизованных петербуржцев тактике ведения боя

Росгвардейцы учат мобилизованных петербуржцев тактике ведения боя
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по региону обучают мобилизованных граждан боевой тактике. Занятия проходят на базе учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«Занятия по специальным дисциплинам с мобилизованными проводят наиболее подготовленные офицеры ОМОН, имеющие реальный боевой опыт, ветераны боевых действий», – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также отмечается, что особое внимание в тренировках уделяется владению оружием, тактике ведения боя в условиях города и слаженности действий бойцов. На полигоне созданы условия, максимально приближенные к реальным боевым действиям.

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