В Россию из плена вернулись 107 военнослужащих

В четверг, 3 ноября, в результате переговоров с территорий, подконтрольных киевскому режиму, вернулись 107 военнослужащих из России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Освобожденные в результате переговорного процесса россияне будут доставлены в Москву. Там они пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – подчеркнули в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в суды Санкт-Петербурга поступило 80 исков об оспаривании решений о мобилизации. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, частично удовлетворен был удовлетворен только 1 иск. При этом по 15 искам в удовлетворении требований было отказано и еще по 12 производство прекратили.