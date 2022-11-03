В Петербург привезли 378 тыс. доз вацины от гриппа «Совигрипп»

В Санкт-Петербург ввезли 378 тысяч доз противогриппозной вакцины «Совигрипп», предназначенной для совершеннолетних горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На текущей неделе больше 32 тысяч человек были прошли вакцинацию. Кроме «Совигриппа» в распоряжении врачей есть «Ультрикс Квадри», предназначенный для детей, и «Ультрикс Квадри», которым прививают беременных женщин.

Усилиями 96 бригад, работавших в 12 районах, были привиты 32 002 жителей региона. Также отмечается, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге работают 24 передвижных прививочных пункта. Наибольшее число петербуржцев сделали прививки в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Московском районах.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что 27 компаний будут оказывать услуги социального такси в Санкт-Петербурге в 2023 году.все Все транспортные средства, используемые с этой целью, прошли осмотр сотрудников ГИБДД.