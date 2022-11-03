Вечером 4 ноября в Петербурге осветят Дворцовый и Петроградский мосты

В День народного единства, 4 ноября, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны будут освещены в цвета российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

«Для вечерней иллюминации Дворцового моста использовано более 600 светодиодных энергосберегающих светильников, – уточнили в сообщении, добавив, что в День народного единства подсветка мостов будет работать в период с 16:55 до 00:00.

В указанный временной промежуток мостовые пролеты будут окрашены в белый, синий и красный цвета. Больше 100 светящихся элементов дополнят освещение, создаваемое чугунными фонарями на Большом проспекте.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в ночь на 5 ноября в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Данное решение было принято в связи с празднованием Дня народного единства.