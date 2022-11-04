Белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка накормили вкусной головоломкой

Белоруких гиббонов накормили интересной игрушкой в Ленингардском зоопарке. В нее положили овощи и семена.

Сотрудники Ленинградского зоопарка порадовали семейство белоруких гиббонов – животных угостили вкусной головоломкой. Из пожарных рукавов для них сделали игрушку-головоломку, в которую положили разные вкусности. Информацией об этом поделились в пресс-службе учреждения.

В головоломку положили морковку, огурец, сладкий болгарский перец и семечки и повесили ее в вольер гиббонов. Сначала животные перестали подходить к ней, однако любопытство взяло верх. Первым подошел самец, чтобы убедиться, что предмет не представляет опасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам придумать имя для годовалого ленивца-первенца. Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для малыша, совсем недавно родившегося в семействе ленивцев Ирвина и Сони.