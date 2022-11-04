Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным

Мобилизованным и контрактникам выплатят по 195 тысяч рублей. Указ подписал президент Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованным гражданам и контрактникам единовременно выплатят по 195 тысяч рублей. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выплату получат мобилизованные и военнослужащие, заключившие контракт в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации. Выплата также предусмотрена для иностранных граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росгвардейцы учат мобилизованных петербуржцев тактике ведения боя. В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по региону обучают мобилизованных граждан боевой тактике. Занятия проходят на базе учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.