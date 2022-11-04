«Обошлось без операции»: певец Антонов рассказал, зачем уехал за границу

«Обошлось без операции»: певец Антонов рассказал, зачем уехал за границу
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Певец Юрий Антонов рассказал, почему ему пришлось уехать за границу. Он длительное время лечит колено.

Российский певец Юрий Антонов покинул Россию. Известно, что 77-летний артист уехал из страны временно и вынужденно. Уже длительное время звезда страдает от проблем с коленом. Началось все с того, что он неудачно подвернул ногу. После этого звезде пришлось обратиться к австрийским врачам.

Как сообщают «7 дней», Антонов поделился, что обошлось без операции и сейчас он проходит реабилитацию. Звезда отметил, что пока больше ничего сказать не может. Ранее стоял вопрос о полной замене сустава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонид Агутин и певец Jony записали дуэтом кавер на хит «Мир зеленого цвета». Леонид Агутин рассказал подписчикам в своих соцсетях приятную новость — музыкант записал с певцом Jony кавер на свой старый хит «Мир зеленого цвета».

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