«Обошлось без операции»: певец Антонов рассказал, зачем уехал за границу

Певец Юрий Антонов рассказал, почему ему пришлось уехать за границу. Он длительное время лечит колено.
Российский певец Юрий Антонов покинул Россию. Известно, что 77-летний артист уехал из страны временно и вынужденно. Уже длительное время звезда страдает от проблем с коленом. Началось все с того, что он неудачно подвернул ногу. После этого звезде пришлось обратиться к австрийским врачам.
Как сообщают «7 дней», Антонов поделился, что обошлось без операции и сейчас он проходит реабилитацию. Звезда отметил, что пока больше ничего сказать не может. Ранее стоял вопрос о полной замене сустава.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонид Агутин и певец Jony записали дуэтом кавер на хит «Мир зеленого цвета». Леонид Агутин рассказал подписчикам в своих соцсетях приятную новость — музыкант записал с певцом Jony кавер на свой старый хит «Мир зеленого цвета».