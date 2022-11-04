«Спят в разных номерах»: всплыла тайна о разладе в отношениях Авербуха

Аноним из отеля рассказал, в каких отношениях был фигурист Авербух с бывшей женой за два года до развода. Оказалось, они спали в разных номерах.

Фигурист Илья Авербух не может сдержать радости, испытываемой от брака со звездой «Папиных дочек», актрисой Лизой Арзамасовой. Недавно у пары родился сын. Ранее Авербух уже был женат – на коллеге по льду Ирине Лобачевой, у них также есть общий ребенок.

В интервью «Экспресс газете» анонимный источник, работающий в отеле, заявил, что задолго до развода с Лобачевой, Авербух уже спал в отдельном от нее номере. За два года до расставания они уже даже вместе не ужинали. Однако сейчас спортсмен счастлив с другой молодой женой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что звезда «Папиных дочек» Арзамасова появилась в пикантном ролике Первого канала. Она позирует в ролике с неизвестным мужчиной, который эротично поглаживает ее подозрительно близко к груди.