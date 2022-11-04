В Петербурге почти на 80% увеличилось число вакансий с переездом

В Петербурге значительно выросло число вакансий с переездом и релокацией. В 2021 году таких предложений было на 78% меньше.

В Петербурге на 78% увеличилось число вакансий, предполагающих переезд или релокацию. При этом, работодатели обещают высокую зарплату и бонусы. В Северной столице актуальны 700 предложений с данными условиями. Это на 78% больше, чем в 2021 году, о чем свидетельствуют данные аналитиков сервиса hh.ru.

Более половины вакансий – из сфер IT-технологий и телекоммуникаций. На втором месте предложения в сфере продаж и клиентского сервиса. Спросом пользуются маркетологи и пиарщики. Переезд внутри страны чаще всего предлагают обладателям производственных профессий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что малый бизнес Петербурга может начать работать по новому налоговому режиму. С 1 июля 2022 года он в качестве эксперимента заработал в четырех регионах страны — в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.