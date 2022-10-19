Малый бизнес Петербурга может начать работать по новому налоговому режиму

Депутаты ЗакСа Петербурга предложили включить малый бизнес города в проект по новому налоговому режиму, благодаря которому предпринимателям не нужно будет рассчитывать налог самостоятельно.

Депутат Денис Четырбок в своем telegram-канале рассказал об инициативе Законодательного собрания Северной Столицу по включению города в пилотный проект нового налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

С 1 июля 2022 года новый налоговый режим в качестве эксперимента заработал в четырех регионах страны — в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Воспользоваться им добровольно смогут организации и индивидуальные предприниматели, у которых работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

«Преимуществ у такого налогового режима немало. Это освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов, от предоставления налоговой декларации и многих расчетов, от обязанности вести книгу учета доходов и расходов. Здесь же и существенные послабления в части проверок», — отметил Четырбок.

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