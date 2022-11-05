Китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры

Китайская закуска стала сильным средством от ряда болезней. В ней содержится фермент, расщепляющий мочевую кислоту.

Китайские ученые обнаружили эффективное средство для лечения подагры – им оказалась закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай. Название переводится как «овощи в мутной воде». Плоды квасят в «крахмальном молоке» – воде, которая остается после варки лапши.

Как сообщают РИА новости, в блюде нашли фермент GR-3, способный расщеплять мочевую кислоту. Ее высокое содержание приводит к развитию мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции. В рамках лечения нужно не только съедать овощи, но и выпивать рассол от них.

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