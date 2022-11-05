Октябрьский райсуд арестовал начальника Северо-Западного управления снабжения МВД по подозрению в превышении должностных полномочий

Октябрьский райсуд арестовал начальника Северо-Западного управления снабжения МВД по подозрению в превышении должностных полномочий
Фото: Baltphoto / Александра Лучинкина

В Петербурге двоих полицейских арестовали за превышение полномочий. Из них один является начальником Северо-Западного управления снабжения МВД.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 1 января 2023 года начальника Северо-Западного управления снабжения МВД, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Также до 1 января был арестован его коллега-подельник. По версии следствия, должностные лица нарушили правила при составлении закупочной документации. Они дали преимущество при заключении госконтракта ООО «Бюро оценки» и «Авторестарт». Более трех десятков машин, находящихся на балансе ведомства, были проданы за 1,6 млн рублей. Ущерб оценивается в 8,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава петербургского КГИОП Макаров задержан после обысков.

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