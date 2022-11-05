«Нужен ДНК-тест»: почему у детей Пугачевой могут возникнуть проблемы

Диетолог оценила, могут ли дети Пугачевой быть полными. Необходимо исследование.

Российская певица Алла Пугачева почти всю жизнь борется с лишними килограммами. Ее бывший муж Александр Стефанович вспоминает, что Примадонна постоянно истязала себя диетами, лежала в специальных клиниках и сидела на вредных таблетках. Результат был коротким, вес всегда возвращался.

В беседе с «Экспресс газетой» врач-диетолог Ольга Переваловая озвучила, что детям Пугачевой нужно сделать генетический тест. Дело в том, что они могли унаследовать от артистки склонность к лишним килограммам. Старшая дочь, Кристина Орбакайте, пошла в отца, а близнецы могли перенять особенности матери.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алла Пугачева встретилась с Земфирой после концерта в Израиле. Примадонна посетила концерт своей новой подруги в рамках ее европейского тура в поддержку альбома Borderline.