На Тухачевского нашли избитый женский труп: подозревают собутыльника

На Тухачевского нашли мертвой избитую женщину. Подозревают владельца квартиры.

В пятницу, 4 ноября, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома 23 по улице Тухачевского. На вызов выехал наряд правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, на диване в комнате в однокомнатной квартире полицейские нашли тело безработной петербурженки. На трупе зафиксированы признаки насильственной смерти – рассечение брови и гематомы на лице. На месте происшествия задержали подозреваемого – владельца квартиры. Он пояснил, что вместе с погибшей пил спиртное последние три дня, и не смог разбудить ее. Мужчину поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп неизвестного привлек внимание жильцов на Карпинского гнилостным запахом. Жилье завалено мусором, личность хозяина не определена.