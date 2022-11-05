На Тухачевского нашли избитый женский труп: подозревают собутыльника

На Тухачевского нашли избитый женский труп: подозревают собутыльника
Фото: Baltphoto

На Тухачевского нашли мертвой избитую женщину. Подозревают владельца квартиры.

В пятницу, 4 ноября, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома 23 по улице Тухачевского. На вызов выехал наряд правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, на диване в комнате в однокомнатной квартире полицейские нашли тело безработной петербурженки. На трупе зафиксированы признаки насильственной смерти – рассечение брови и гематомы на лице. На месте происшествия задержали подозреваемого – владельца квартиры. Он пояснил, что вместе с погибшей пил спиртное последние три дня, и не смог разбудить ее. Мужчину поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп неизвестного привлек внимание жильцов на Карпинского гнилостным запахом. Жилье завалено мусором, личность хозяина не определена.

красногвардейкий район новости СПб труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Удалю импланты»: модель Решетова заявила, что жалеет о пластике
Политолог предложил сделать выходной предновогоднюю неделю для семей ...
Кардиолог рассказал, как очистить сосуды без лекарств и диет
На Тухачевского нашли избитый женский труп: подозревают собутыльника
Субботний день порадует петербуржцев отсутствием осадков
«Нужен ДНК-тест»: почему у детей Пугачевой могут возникнуть проблемы
Пенсионерка из Выборгского района поверила мошенникам, набрала кредитов и ...
Октябрьский райсуд арестовал начальника Северо-Западного управления ...