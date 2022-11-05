Политолог предложил сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных

Эксперт предложил сделать выходной предновогоднюю неделю для жен мобилизованных. На женщин легло больше ответственности.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать выходной предновогоднюю неделю для жен мобилизованных россиян, у которых есть дети. Соответствующую инициативу политолог направил главе Минтруда Антону Котякову.

В беседе с RT Орлов озвучил, что у многих мобилизованных есть семьи и призыв привел к тому, что на них жен легло больше ответственности. Женщины стали в одиночку решать бытовые вопросы и заниматься воспитанием детей. Свободная неделя позволила бы им отдохнуть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.