«Удалю импланты»: модель Решетова заявила, что жалеет о пластике

Решетова заявила о новом взгляде на красоту. Теперь модель привлекает естественность.

Модель Анастасия Решетова заявила, что собирается избавится от последствий хирургических вмешательств. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати у себя в социальных сетях высказала, что планирует вернуться к своей натуральной красоте. Звезда увлекалась пластикой с юного возраста, о чем теперь жалеет.

Анастасия пересмотрела стандарты красоты. Модель уже извлекла гель из губ, теперь собирается удалить импланты из груди. По ее словам, она поняла, как органично выглядит человек в своем естественном виде. Решетова добавила, что от искусственного бюста избавится только после рождения второго ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности. Она уже несколько месяцев не появляется на публике и не посещает светские мероприятия.