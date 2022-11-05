«Удалю импланты»: модель Решетова заявила, что жалеет о пластике

«Удалю импланты»: модель Решетова заявила, что жалеет о пластике
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Решетова заявила о новом взгляде на красоту. Теперь модель привлекает естественность.

Модель Анастасия Решетова заявила, что собирается избавится от последствий хирургических вмешательств. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати у себя в социальных сетях высказала, что планирует вернуться к своей натуральной красоте. Звезда увлекалась пластикой с юного возраста, о чем теперь жалеет.

Анастасия пересмотрела стандарты красоты. Модель уже извлекла гель из губ, теперь собирается удалить импланты из груди. По ее словам, она поняла, как органично выглядит человек в своем естественном виде. Решетова добавила, что от искусственного бюста избавится только после рождения второго ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности. Она уже несколько месяцев не появляется на публике и не посещает светские мероприятия.


 

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