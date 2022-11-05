В Роспотребнадзоре рассказали, куда обратиться при холоде в квартире

Петербуржцам дали совет, что делать, если в квартире температура ниже нормы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В Петербург пришла осень, а вместе с ней и отопительный сезон. Из-за низкой температуры за окном в многоквартирных домах и различных учреждениях начали топить батареи. В Роспотребнадоре горожанам рассказали, куда обратиться, если дома слишком холодно. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по Северной столице.

Прежде всего, нужно сообщить об этом в управляющую компанию, обслуживающую дом. При условиях, если договор об оказании услуг подписан непосредственно с их поставщиком, то решать вопрос придется самостоятельно. Претензию следует оформить в двух экземплярах.

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