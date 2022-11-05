Адвокат рассказал, кто имеет право на бесплатный участок земли

Адвокат рассказал, кто имеет право на бесплатный участок земли
Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Специалист раскрыл, кому государство может выделить участок. Есть ряд условий.

Адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко рассказал, какие категории россиян могут получить бесплатный участок земли. Для этого нужно быть обладателем некоторых прав. Так, на землю могут рассчитывать семьи, в которых есть трое и более детей. Также участки предназначены для участников программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

Как сообщает агентство «Прайм», землю дают коренным малочисленным народам Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческим и огородническим товариществам, НКО, ведущим жилищное строительство, и другим гражданам, занимающимся сельским хозяйством. На участок могут претендовать и представители ряда профессий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный отсудил землю у швейцарской корпорации под строительство Витебской развязки.

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