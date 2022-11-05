Что в России подорожает к Новому году

В России к концу 2022 года подорожает ряд товаров и услуг. Эксперт поделилась, почему.

Каждый год по различным причинам товары и услуги растут в цене. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что станет дороже к Новому году. Прежде всего, по словам эксперта, до наступления 2023 года вырастет стоимость тарифов ЖКХ.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт озвучила, что именно этот факт скажется на цене всего остального. Можно предположить, что продавцы автомобилей начнут повышать стоимость еще в 2022 году, пытаясь смягчить их рост с января 2023 года. Дороже станут и товары с ограниченным сроком годности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шесть бургеров во «Вкусно — и точка» подорожали из-за роста себестоимости продуктов. Заведение стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети.