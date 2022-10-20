Шесть бургеров во «Вкусно — и точка» подорожали из-за роста себестоимости продуктов

Шесть бургеров во &#171;Вкусно &#8212; и точка&#187; подорожали из-за роста себестоимости продуктов
Фото: unsplash

«Вкусно — и точка» повысила цены на некоторые бургеры из-за роста себестоимости продуктов. Всего подорожание коснулось шести позиций меню сети.

По данным пресс-службы сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», бывший McDonald’s повышает цены на шесть позиций в категории бургеры, объясняя это ростом себестоимости продуктов.

«Вкусно — и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры». Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», — сообщили новость в пресс-службе.

Напомним, что McDonald’s приостановил работу всех своих ресторанов в России 14 марта, а через два месяца компания объявила об окончательном уходе из страны и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому бизнесмену Александру Говору.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что россиянам объяснили, почему цены во «Вкусно — и точка» взлетели до небес.

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