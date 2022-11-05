«Без него больше не тусуюсь»: бизнесмена Омарова осудили за досуг с сыном

Бизнесмен Омаров показал, как проводит время со старшим сыном. Поклонникам это не понравилось.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров не страдает и не ведет отшельническую жизнь после развода. Он уже успел поделиться с поклонниками новостью о новой возлюбленной, которую свозил в родной Дагестан. Звезда отмечает, что настроен серьезно, но жениться пока не готов. Тем временем бизнесмен проводит время со своим 14-летним сыном от первого брака.

У себя в социальных сетях он выложил фото подростка и написал, что больше без него «не тусуется». Подписчики моментально отреагировали на кадр, на котором мальчик с отцом проводит время в увеселительном заведении. Пользователей это возмутило.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Собчак заметила телеведущую Екатерину Андрееву на стойке регистрации рейса в Стамбул.