Дачникам с 1 марта 2023 года разрешат готовить шашлыки в пяти метрах от дома

Россиянам разрешат жарить шашлыки в пяти метрах от дома. Изменения будут действовать с 1 марта 2023 года.

Адвокат юридической фирмы “Интеллектуальный капитал” Ирина Каплун рассказала, что с 1 марта 2023 года россиянам-дачникам разрешат готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от участка. Правительство внесло корректировки в Правила противопожарного режима России № 1479.

В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, что сжигать сухую траву, листву, ветки на индивидуальных участках будет разрешено на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости – 7,5 метров. Готовку еды в металлических и негорючих емкостях позволят в пяти метрах от дома. Изменить меры решили из-за жалоб граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат рассказал, кто имеет право на бесплатный участок земли. Есть ряд условий.