«Счастью нет предела»: Киркоров с детьми уехал из России

«Счастью нет предела»: Киркоров с детьми уехал из России
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Радостный Киркоров поделился кадрами с семейного отдыха. Ранее он поссорился с другими звездами.

Российский артист Филипп Киркоров отправился на заслуженный отдых вместе с детьми. Звезда поделился с поклонниками в социальных сетях фотографиями с отдыха в солнечном Дубае. Артист накануне поругался с телеведущей Викторией Боней и узбекской певицей.

У себя в соцсетях король поп-сцены отметил, что «счастью нет предела». Его радует отдых за границей в компании детей. Подписчики порадовались за звездного отца семейства, хотя нашлись и те, кто раскритиковал отпускные наряды Киркорова. Конфликты с другими звездами не угасают. Возможно, в России артисту еще предстоит разобраться с оппонентками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Ани Лорак рассказала об отъезде из России. Звезда заявила, что за границей чувствует себя, как дома.

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