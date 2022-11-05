Россиянам рассказали, как освоить новую профессию

Рассказываем, как сменить профессию в России. Это актуально для ряда категорий граждан.

Ряд категорий россиян имеют возможность освоить новую профессию. Это можно осуществить благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», он продлится до 2024 года. Информация об этом размещена на официальном сайте «Объясняем.рф».

Так как главная цель обучения – получение новой работы, в каждом регионе подбирают максимально востребованные курсы. Чтобы записаться, необходимо подать заявку на портале «Работа России», где можно изучить список программ. Обучение могут проходить: молодые люди до 35 лет, у которых нет высшего или профессионального образования; учащиеся последних курсов, которые обратились в центр занятости, потому что не могут найти работу по специальности; те, кто не трудоустроился после учебы или военной службы по прошествии четырех месяцев.

Также курсы предназначены для жителей новых областей России, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих статус беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, женщин, находящихся в декрете и неработающих мам детей-дошкольников до 7 лет включительно. А также для людей старше 50 лет, в том числе предпенсионеров и тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге почти 50% работодателей готовы повысить зарплату сотрудникам в 2023 году.