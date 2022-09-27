В Петербурге почти 50% работодателей готовы повысить зарплату сотрудникам в 2023 году

Почти половина петербургских работодателей заявили о планах по повышению зарплат сотрудников в 2023 году.

Опрос hh.ru показал, что поднять заработную плату петербуржцам готовы 47% работодателей. Еще треть компаний ответили, что доходы их работников скорее всего никак не изменятся. И только 1% опрошенных работодателей заявили, что собираются урезать зарплаты в следующем году.

Наибольшая доля работников, которые могут получить прибавку в зарплате, зафиксированы в IT-секторе и сфере финансовых технологий. О планах уменьшить зарплаты чаще заявляли в сфере машиностроения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подорожали роды. Цены растут на платные роды как в частных роддомах, так и в государственных. Например, в роддоме №10 программа «Мягкие роды» обойдется в 150 тысяч рублей.