В Петербурге подорожали роды

В петербургских государственных и частных медучреждениях выросли цены на роды «по контракту».

Каждая будущая мама в Петербурге может выбрать, где ей рожать. Для экономии средств можно выбрать обычный государственный роддом, но за возможность выбрать врачей и личную палату придется заплатить. Именно ради комфортных условий многие выбирают роды «по контракту», хоть и стоит это недешево.

Как сообщает Neva.Today, в одной из частных клиник «стандартные» роды с проживанием в одноместной палате стоят 192 тысячи рублей. По данным сайта web.archive, еще в начале месяца эта услуга стоила на 20 тысяч меньше.

В государственных роддомах тоже есть возможность родить за деньги. Например, в роддоме №10 программа «Мягкие роды» обойдется в 150 тысяч рублей. Программа предусматривает возможность выбора врачей, размещение в родительном зале «люкс» с джакузи и послеродовое пребывание в палате с родственником. Год назад за пакет таких услуг просили 140 тысяч рублей.

Вместе с этим подорожала услуга личной акушерки. В одной из клиник сопровождение будет стоить 40 тысяч рублей. За эту сумму акушерка изучит историю беременности, поможет составить рацион питания, будет присутствовать на родах и расскажет, как ухаживать за младенцем. Три года назад эта услуга стоила на 15 тысяч дешевле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продажи новых авто в Петербурге за год упали на 76%.