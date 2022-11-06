Западные экономисты объяснили провал антироссийских санкций

Россия оказалась более устойчива к санкциям, чем ожидал Запад, поэтому они не сработали. Однако в более длительной перспективе ограничения все же могут отразиться на экономике страны.

Экономисты европейского аналитического центра Bruegel и американского Института международных финансов (IIF) заявили, что стратегия России по защите экономики от санкций, которую на Западе прозвали «Крепость Россия», оказалась эффективнее по сравнению с западной системой ограничений, сообщает РБК.

Как отмечают эксперты, избежать финансового кризиса в России помогла грамотная реакция Центробанка РФ. Благодаря этому последствия для экономики оказались не такими серьезными, как ожидали США и Европа.

Однако экономисты добавили, что эффект от санкций все же может проявится, но спустя некоторое время.

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