Специалисты спрогнозировали «легкое» ослабление рубля к концу 2022 года

Специалисты считают, что к концу 2022 года рубль может незначительно ослабнуть. Так, курс доллара вероятно увеличится до 67 рублей.

Эксперты спрогнозировали, что к концу 2022 года российская национальная валюта может немного ослабнуть. Так, по оценке специалистов, курс доллара «подскочит» до 67 рублей. Причина в сужении торгового баланса.

Как сообщают РИА новости, в 2022 году американская валюта колебалась в достаточно широком коридоре. В марте был зафиксирован исторический максимум — 121,53 рубля. В июне наоборот, минимальный показатель за семь лет — 50,01 рубля. Сначала на ситуацию повлияла непростая геополитическая обстановка, а после – принятие контрсанкционных мер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист Беляев рассказал, как новые регионы РФ повлияют на курс рубля. Увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны, что поможет надежно закрепить валюту.