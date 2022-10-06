Экономист Беляев рассказал, как новые регионы РФ повлияют на курс рубля

Экономист Беляев рассказал, как новые регионы РФ повлияют на курс рубля
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, как вхождение в состав России новых территорий может сказаться на курсе российской национальной валюты.

Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, приведут к появлению новых рабочих мест и в целом положительно скажутся на состоянии российской экономики, пишет Sputnik.

Кроме того, он отметил, что позиции российской национальной валюты могут укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы. Также увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны, что поможет надежно закрепить валюту.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Госуслугах могут исчезнуть скидки на оплату пошлин.

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