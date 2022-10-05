На Госуслугах могут исчезнуть скидки на оплату пошлин

На Госуслугах могут исчезнуть скидки на оплату пошлин
Фото: unsplash

Министерство финансов России предложило отказаться от 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Чиновники уверяют, что такое решение учтено в прогнозе доходов населения.

По информации Ведомостей, замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы при обсуждении проекта бюджета на 2023 г заявила, что ведомство предложило отказаться от действующей скидки в 30% на оплату пошлин через портал Госуслуг.

В Минфине уточнили, что такое предложение выдвинуто с учетом прогноза доходов граждан России. Такую позицию поддержали и Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что эта скидка на первом этапе внедрения играла очень важную роль в привлечении пользователей, но значительного оттока сервиса не ожидается, несмотря на массовое недовольство.

По словам главы Минцифры, оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами, поэтому ими продолжит пользоваться большинство россиян. Шадаев подчеркнул, что эта корректировка не коснется скидки в 50% по штрафам при их оплате через портал.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.

госуслуги минфин минцифры пошлины скидки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российские космонавты напечатали на борту МКС бюст Гагарина на 3D-принтере
Экспертиза подтвердила гибель Анастасии Кочервей в акватории Финского Залива
Мир не выдержит Рождества без «Щелкунчика»: Николай Цискаридзе ...
МегаФон объявил об объединении розничных сетей со своей «дочкой» Yota
В России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior
Российские хакеры взломали правительственные сайты штатов США
Американского шахматиста Ниманна обвинили в жульничестве в более 100 ...
Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от оспы