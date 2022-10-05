На Госуслугах могут исчезнуть скидки на оплату пошлин

Министерство финансов России предложило отказаться от 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Чиновники уверяют, что такое решение учтено в прогнозе доходов населения.
По информации Ведомостей, замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы при обсуждении проекта бюджета на 2023 г заявила, что ведомство предложило отказаться от действующей скидки в 30% на оплату пошлин через портал Госуслуг.
В Минфине уточнили, что такое предложение выдвинуто с учетом прогноза доходов граждан России. Такую позицию поддержали и Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что эта скидка на первом этапе внедрения играла очень важную роль в привлечении пользователей, но значительного оттока сервиса не ожидается, несмотря на массовое недовольство.
По словам главы Минцифры, оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами, поэтому ими продолжит пользоваться большинство россиян. Шадаев подчеркнул, что эта корректировка не коснется скидки в 50% по штрафам при их оплате через портал.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.