На Госуслугах могут исчезнуть скидки на оплату пошлин

По словам главы Минцифры, оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами, поэтому ими продолжит пользоваться большинство россиян. Шадаев подчеркнул, что эта корректировка не коснется скидки в 50% по штрафам при их оплате через портал.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.