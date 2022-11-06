Глава МИД Германии Бербок: человечество движется к климатической пропасти

У человечества есть все инструменты, чтобы сдержать потепление на полтора градуса. Фото: unsplash

У человечества есть все инструменты, чтобы сдержать потепление на полтора градуса. Фото: unsplash

Человечество ждет падение в пропасть, если климат потеплеет на два с половиной градуса и более, предупредила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр заявила в преддверии Всемирной климатической конференции, что потепление более чем на 2,5 градуса становится все более реальным климатическим сценарием. Оно окажет разрушительное воздействие на жизнь на Земле, передает РИА Новости.

По словам Бербок, у человечества есть все инструменты, чтобы сдержать потепление на полтора градуса и ограничить климатический кризис. Для этого нужно неукоснительно соблюдать Парижское соглашение по климату, которое в 2015 году подписали более 190 стран. Его целью является снижение выбросов, перевооружение в области технологий, увеличение доли возобновляемых источников энергии и адаптация к происходящим изменениям.

Ранее Мойка78 сообщала, что аномальное потепление отложит зиму в Петербурге.