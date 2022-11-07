Петербуржцам рассказали, что делать с шумными соседями

В Санкт-Петербурге нормы шумового загрязнения устанавливаются санитарным законодательством только для постоянно действующих источников шумов, например, инженерно-технологических коммуникаций. При наличии других источников громкого звука, следует обращаться в полицию.

«В Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу можно (и нужно) направлять жалобы на шум инженерно-технологических коммуникаций», – разъяснили в официальном telegram-канале ведомства, добавив, что к нему относятся: шум отопительного оборудования, громкий лифт и другие.

Рекомендуется сперва обратиться к компании или предпринимателю, нарушающему права жильца. На ответ дается 30 дней. Если же требования не удовлетворили или проигнорировали, следует пожаловаться в Роспотребнадзор, направив официальное обращение.

При этом, отметили в ведомстве, шум, создаваемый самими людьми, не измеряется. Когда и как нельзя шуметь, устанавливает региональное законодательство. Если договориться с шумным соседом не удалось, нужно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ