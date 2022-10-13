В Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ

В Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ. Фото: Unsplash

В Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ. Фото: Unsplash

В настоящее время, согласно трудовому кодексу, официальным выходным днем петербуржцы могут считать только воскресенье. В остальные же дни можно смело шуметь и проводить ремонтные работы в квартирах, однако скоро это может измениться.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил сделать вторым официальным выходным днем еще и субботу. Таким образом, в этот день, подобно воскресенью, тоже нельзя будет шуметь и нарушать спокойствие соседей, рассказал депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

Выяснилось, что решение пересмотреть выходные было принято после инцидента с гражданином, постоянно что-то ремонтирующем у себя в квартире и мешающем остальным жильцам. На мужчину подали в суд, но в результате юридически он оказался прав.

Четырбок считает, что нельзя допускать, чтобы в указанные два дня работали перфораторы, мешающие большинству жильцов отдыхать от работы.

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