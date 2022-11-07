В Петербурге собираются переименовать Казанскую улицу на Малой Охте

В Петербурге собираются переименовать Казанскую улицу на Малой Охте
Фото: скриншот Google maps

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга проводит опрос местных жителей о необходимости переименования Казанской улицы на Малой Охте.

Из-за наличия улицы с аналогичным названием в центре Северной столицы, ее предлагают сделать Казанским переулком. Топонимическая комиссия одобрила это решение еще в апреле текущего года.

«Принятие такого решения было обосновано обращениями граждан, связанными с тем, что сервисы доставки, такси и другие регулярно путают эту улицу с Казанской улицей, проходящей в Центральном и Адмиралтейском районе», – говорится в описании к опросу, проводимому на официальном портале «Госуслуг». Он продлится до 30 ноября.

Также отмечается, что уже действующие документы не придется менять из-за переименования.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Петербурге продают историческую водонапорную башню. Начальная стоимость объекта составляет почти 34 млн рублей. Заявки принимаются до 14 ноября.

Казанская улица портал госуслуг топонимическая комиссия


 

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