В Петербурге продают историческую водонапорную башню

В Петербурге продают историческую водонапорную башню
Скриншот Googple maps

В Санкт-Петербурге пытаются продать истерическую водонапорную башню Обуховского завода. Объект, расположенный на Октябрьской набережной появился на сайтах бесплатных объявлений о продаже недвижимости.

«Ближайшая станция метро – “Ломоносовская”. Район расположения объекта характеризуется наличием объектов делового, промышленного, жилого назначения. Инженерно обеспечен основными видами коммуникаций (электричество, водоснабжение, отопление, канализация), – указано в описании объекта, опубликованном в Единой базе недвижимости в городе Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что начальная цена объекта составляет 33 968 125 рублей при размере задатка в 6 793 625 рублей. Заявки принимаются до 14 ноября, следует из объявления.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новое общественное пространство открыли у станции метро «Озерки».

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