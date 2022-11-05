Новое общественное пространство открыли у станции метро «Озерки»

Новое общественное пространство открыли у станции метро «Озерки»
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

У метро «Озерки» благоустроили территорию. Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

У станции метрополитена «Озерки» в Выборгском районе Петербурга открыли новое общественное пространство. Известно, что территории благоустроили с учетом новых подходов. Важно было сохранить зоны для пешеходов. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Общая площадь пространства составила 2700 квадратных метров. Почти половина территории облагорожена мощеными площадками и дорожками. В зонах отдыха установили скамейки с навесами, подиумы и велопарковки. Было высажено 53 сосны, клены и рябины, кустарники и многолетние цветы. В 2022 году в Петербурге благоустраивается более 50 общественных пространств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли «Вагнер Центр». На официальном сайте появилась информация, что в Центре разместили бесплатные места для изобретателей, специалистов, экспериментальных производств и стартапов.

выборгский район новости СПб озерки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Переехавший в Испанию Панин не может продать недвижимость в Москве
Синоптик рассказал, что принесет Петербургу циклон Nele
Россиянам рассказали, как освоить новую профессию
Петербуржцам рассказали, какое варенье самое полезное
«Счастью нет предела»: Киркоров с детьми уехал из России
Ссора соседей на Ольминского закончилась стрельбой
Пенсионерка из Калининского района перевела на «безопасный счет» мошенников ...
Дачникам с 1 марта 2023 года разрешат готовить шашлыки в пяти метрах от дома