Новое общественное пространство открыли у станции метро «Озерки»

У метро «Озерки» благоустроили территорию. Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

У станции метрополитена «Озерки» в Выборгском районе Петербурга открыли новое общественное пространство. Известно, что территории благоустроили с учетом новых подходов. Важно было сохранить зоны для пешеходов. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Общая площадь пространства составила 2700 квадратных метров. Почти половина территории облагорожена мощеными площадками и дорожками. В зонах отдыха установили скамейки с навесами, подиумы и велопарковки. Было высажено 53 сосны, клены и рябины, кустарники и многолетние цветы. В 2022 году в Петербурге благоустраивается более 50 общественных пространств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли «Вагнер Центр». На официальном сайте появилась информация, что в Центре разместили бесплатные места для изобретателей, специалистов, экспериментальных производств и стартапов.