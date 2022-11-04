В Петербурге открыли «Вагнер Центр»

В Петербурге состоялось открытие «ЧВК Вагнер Центра». Он предназначен для стартапов, экспериментов и изобретений.

На Зольной улице в Петербурге открылся первый в России «ЧВК Вагнер Центр». Старт работы выпал на 4 ноября – День народного единства. На официальном сайте появилась информация, что в Центре разместили бесплатные места для изобретателей, специалистов, экспериментальных производств и стартапов.

В сообщении отмечается, что миссия «ЧВК Вагнер Центра» — обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В Центре ждут интересных предложений по повышению обороноспособности РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бизнесмен Пригожин анонсировал создание «ЧВК Вагнер-центра» в Петербурге. Если проект будет успешен, такие центры могут появиться и в других городах России.