Новая реклама «Буше» возмутила петербуржцев

Рекламные плакаты, размещенные в метро Санкт-Петербурга, сетью городских булочных «Буше» показалась горожанам крайне неоднозначной. Слоган выглядит неуместно у платформы.

Баннер со словами «Буше для шага вперед» не вызвал бы такой реакции у общественности, если бы не был расположен напротив платформы метро. Учитывая данное обстоятельство, безобидный слоган приобретает скрытый подтекст.

Его заметили жители Северной столицы и поделились своими вопросами в социальных сетях. В компании отреагировали и пообещали исправить ситуацию с неоднозначными баннерами.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в СК проверят, законна ли вырубка сквера на проспекте Науки. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.