Новая реклама «Буше» возмутила петербуржцев

Новая реклама «Буше» возмутила петербуржцев
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Рекламные плакаты, размещенные в метро Санкт-Петербурга, сетью городских булочных «Буше» показалась горожанам крайне неоднозначной. Слоган выглядит неуместно у платформы.

Баннер со словами «Буше для шага вперед» не вызвал бы такой реакции у общественности, если бы не был расположен напротив платформы метро. Учитывая данное обстоятельство, безобидный слоган приобретает скрытый подтекст.

Его заметили жители Северной столицы и поделились своими вопросами в социальных сетях. В компании отреагировали и пообещали исправить ситуацию с неоднозначными баннерами.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в СК проверят, законна ли вырубка сквера на проспекте Науки. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

= буше метро


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
С 7 ноября в Санкт-Петербург придет длительное потепление
В Петербурге изобрели робота-художника
В Колпино мошенник получил от пенсионерки больше 1,7 млн рублей
В Петербурге переходят на новую систему уборки снега внутри кварталов
Очевидцы: Ксения Собчак снова в России
В Петербурге сразу два этажа Дома Книги открываются после ремонта
В 15 регионах России начнут отслеживать содержание пыли в воздухе