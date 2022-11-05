В СК проверят, законна ли вырубка сквера на проспекте Науки

Петербуржцы обеспокоены возможной вырубкой сквера на проспекте Науки. Горожане обратились в СК.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об информации о грядущей вырубке сквера у школы №121 на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

Местные жители обеспокоены в связи с возможной вырубкой зеленой территории и обратились к Бастрыкину. Вместо сквера хотят построить административное здание, считают петербуржцы. Дело в том, что возраст деревьев на территории составляет около 50 лет. Без них не будет тени, что помешает учебному процессу в расположенной рядом школе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК Бастрыкин поручил доложить о подробностях пожара в доходном доме Фокина. Здание имеет охранный статус, так как является объектом культурного наследия.