В Петербурге сразу два этажа Дома Книги открываются после ремонта

В Петербурге сразу два этажа Дома Книги открываются после ремонта
Фото: Мойка78

Дом Зингера, расположенный на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, скоро возобновит свою работу. После ремонта откроются сразу два этажа.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, во время ремонтных работ, проводимых под строгим контролем КГИОП, был приведен в порядок внешний вид здания. Также была закуплена новая мебель и оборудование, включая терминалы для электронного поиска среди ассортимента, а также новые столы и стеллажи.

«Здесь будет пространство культурное, книжное. 80 процентов будут заниматься именно книги. Особое внимание мы уделили детской литературе», – рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

По его словам, общая стоимость всех работ и мебели составляет 200 млн рублей. Такая цена связана с высокими требованиями к материалам.

Согласно опубликованной информации, ремонт завершится уже на этой неделе. Официальное открытие назначено на 12 ноября.

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