С 7 ноября в Санкт-Петербург придет длительное потепление

Во вторую неделю ноября в Санкт-Петербурге ожидается заметное потепление, за которым, согласно прогнозам, последует очередное снижение температуры воздуха.

«В течение всей начавшейся недели будет очень тепло, максимальная температура в Санкт-Петербурге будет достигать +8…+10 градусов», – написал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что отрицательных температур ночью не будет даже на территории Ленинградской области. При этом значительных температурных колебаний в ближайшие дни ожидать не стоит.

«Циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных», – добавил синоптик.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге неделя начнется с потепления до +7 градусов и дождей.