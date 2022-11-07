Петербургская администрация закупит газетные киоски в УФСИН

Во всех районах Санкт-Петербурга разместят почти 400 ларьков с прессой. В текущем году городская администрация рассчитывает установить сотню, а все остальные – в 2023 году.

Как сообщает «МК в Питере», ларьки будут изготовлены заключенными, отбывающими наказание в местной колонии – такой выбор поставщика сделали в комитете по промышленной политике.

Объекты, созданные руками заключенных, будут позиционироваться как готовые места для торговли. Один такой ларек обойдется арендатору в 50 тысяч рублей ежемесячно.

Также отмечается, что часть площади в 15 квадратных метров, можно будет отвести под торговлю кофе, выпечкой и так далее. Это позволит окупить расходы на аренду. При этом городу каждый ларек будет стоить 1,75 миллиона рублей – в эту сумму уже включены расходы на подключение к электросети.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обработали дороги противогололедными материалами. Информацию предоставили в пресс-службе комитета по благоустройству города.