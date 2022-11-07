Реставрация петропавловских фасадов обойдется в 1,36 млрд рублей

Работы по реставрации фасадов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге будут стоить 1,36 млрд рублей. Ими ООО «Проектно-строительное бюро “Жилстрой”». Соответствующий контракт был опубликован на официальном портале Госзакупок.

В качестве заказчика реставрационных работ выступает Государственный музей истории. Ремонт будет проводится в три этапа и продолжится до конца декабря 2024 года. За это придется заплатить 1,36 миллиарда рублей.

В текущем году предприятию планируют выплатить 84 миллиона рублей, в 2023 году – 403 миллиона. Финальный этап реставрации обойдется еще в 874,5 миллиона.

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