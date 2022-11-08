В Петербурге выросло число китайских машин

В Петербурге выросло число китайских машин
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В Петербурге стало больше китайских авто. Количество дилеров возросло.

В Петербурге дилеры все чаще стали продавать автомобили, произведенные в Китае. Об этом стало известно из данных, предоставленных «Автостатом». Так, с начала 2022 года, по мнению специалистов, в городе возросло количество «китайцев».

Как сообщает «Деловой Петербург», в 2021 году в Северо-Западном регионе работали 389 дилеров, поставляющих авто из Китая, из них 222 – в Петербурге. К 2022 году число выросло до 391 и 224 соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке. Прежде всего, шины должны подходить по сезону. Также нужно обновить «омывайку», если вместо нее вода— ее следует заменить на «незамерзайку», чтобы не возникло проблем при минусовой температуре.

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