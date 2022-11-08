«Отвратительно»: блогер Пучков рассказал, почему российские звезды уезжают за границу

Блогер Пучков высказался, почему российские артисты уезжают за границу. Он такие высказал свое мнение о них.

Блогер Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин», подверг критике уехавших из России отечественных звезд и высказал, по каким причинам они могли пойти на данный поступок. Об этом он завил в эфире Эмпатия Мануччи» на YouTube.

По его мнению, мегазвезды, такие как Алла Борисовна, бегут за деньгами. Они лежат на Западе давным-давно. Звезды, защищая свои деньги и убежав на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируя, что они хорошие и свои. И деньги у них отнимать не надо. Пучков добавил, что это выглядит «безобразно и отвратительно». Он также высказал, что к Пугачевой «возраст пришел без мудрости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургского блогера заперли в салоне красоты из-за отказа оплачивать халтуру мастера маникюра.